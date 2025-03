Ilrestodelcarlino.it - Delitto di Aosta, accusato di aver ucciso la compagna: via al processo

Fermo, 22 marzo 2025 - E' stato fissato per il 7 maggio prossimo alle 9.30 ilcon giudizio immediato per Sohaib Teima, il 21enne di Fermo, in carcere a Torino,dicon un'arma da taglio alla fine del marzo 2024 la suadi 22 anni, Auriane Laisne, di Lione, all'interno di una chiesetta diroccata a La Salle, in Valle d'. Il giovane, arrestato in Francia e estradato in Italia il 18 novembre scorso, ha sempre respinto tutte le accuse. "Sono innocente – ha ribadito nell’ultimo colloquio con suoi legali, gli avvocati Igor Giostra e Lucia Lupi - non l'ho uccisa io e non avevo alcun motivo per farlo a parte qualche scaramuccia tra due persone che hanno una relazione. Non sono stato io, gli inquirenti devono cercare altrove”. Gli inquirenti, però, non hanno mai preso in considerazione altre piste, visti i tanti gravi indizi raccolti.