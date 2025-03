Ilfattoquotidiano.it - Dehor a Roma anche su strade e marciapiedi: è proprio una vergogna

s a. Èuna. Dovevano durare solo per l’emergenza Covid e, invece, dopo 5 anni, di proroga in proroga, sono rimasti e anzi sono aumentati a dismisura, limitando in modo rilevantissimo spazi pubblici che devono restare a disposizione di tutti i cittadini; specie nelle zone centrali. Il tutto, sia chiaro, in contrasto con la legge.In questi anni, infatti, sia la Cassazione (sent. 33408/23) sia il Consiglio di Stato (sent. 1489/23) hanno chiaramente evidenziato che, secondo la legge vigente, is, per essere installati senza licenza edilizia, devono rispondere a due requisiti: uno funzionale, consistente cioè nella finalizzazione alle esigenze dell’attività, che devono tuttavia essere “contingenti e temporanee”, tanto da limitare la loro permanenza massima sul suolo per un periodo non superiore a centottanta giorni; l’altro strutturale, consistente nella loro realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l’esigenza funzionale (e quindi “al più tardi nel termine di centottanta giorni dal giorno di avvio dell’istallazione”).