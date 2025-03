Anteprima24.it - De Luca: “Per Meloni Ventotene era un soggiorno marino”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Perera unche i fascisti avevano offerto a quelli che resistevano, era una ridente località di mare in cui si facevano le colonie marine”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso del suo intervento al congresso del Psi. “Da questa vicenda ho tratto due sentimenti di amarezza profonda – ha aggiunto – per l’offesa a quelli che avevano combattuto per la libertà contro il fascismo; e un sentimento di amarezza legato al fatto che si riconferma che la storia del regime non è stata ancora consumata nel profondo da parte della destra”.L'articolo De: “Perera un” proviene da Anteprima24.it.