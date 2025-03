Anteprima24.it - De Luca: “Candidarmi a segreteria Pd? Ora ci penso. Il futuro della Campania lo decidiamo qui, non a Roma”

Tempo di lettura: 3 minuti“Ora ci”. Così il presidenteRegione, Vincenzo De, ha risposto al vice segretario nazionale del Psi, Salvatore Oddo, che mentre Destava lasciando la sala del congresso straordinario del partito lo ha avvicinato dicendogli che dovrebbe pensare a candidarsi allanazionale del Pd invece che alla presidenzaRegione.“Illo decideranno i campani e non, loqui non a”, ha affermato il presidenteRegione, Vincenzo De, nel corso del suo intervento al congresso nazionale straordinario del Psi in corso a Napoli. “Le forze di centrosinistra hanno iniziato a vivere un momento di crisi drammatica – ha aggiunto – da quando si sono ridotte all’autoreferenzialità, al mercato delle candidature a prescindere dai problemi dei territori, dalla partecipazione dei cittadini.