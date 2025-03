Ilfattoquotidiano.it - De Luca al congresso del Psi: “Di fronte alla pochezza della classe politica avverto nostalgia per Craxi”

Non perde occasione, Vincenzo De, per marcare la distanza dal Pd: “ci sono partiti in cui si respira un clima di burocratismo, di stalinismo, di correntismo.”, dice aprendo il suo intervento alstraordinario del Psi, dove è intervenuto come ospite. “Il mondo sta vivendo davvero momenti di trasformazione sconvolgenti, sta saltando tutto, sono saltati gli equilibri mondiali, siamo arrivati al punto che sono in discussione per fino i confini nazionali e in tutto questo l’Europa balbetta”. Poi l’affondo: “Un momento in cuila distanza drammatica fra la gravità del momento politico e ladei gruppi dirigenti politici in Italia.davvero qui ladi una personalità come Bettino, un grande statista che aveva indicato una strada anche sullainternazionale, una collocazione atlantica non equivoca, ma una collocazione mantenuta con dignità e senso di autonomia personale e”L'articolo Dealdel Psi: “Diper” proviene da Il Fatto Quotidiano.