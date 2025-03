Spazionapoli.it - De Laurentiis è atteso a Napoli: il ritorno “coincide” con una trattativa cruciale!

Leggi su Spazionapoli.it

Aurelio Defarànei prossimi giorni. Ad attendere il patron azzurro ci sarà unadi fondamentale importanza.Prosegue l’incredibile stagione delche contenderà lo Scudetto all’Inter fino alla fine. Intanto, però, la dirigenza è molto focalizzata sul futuro e in modo particolare sulla questione legata al Centro Sportivo. Non a caso, nei prossimi giorni ci sarà ilin Italia del presidente Aurelio De. Quest’ultimo, èda unache cambierà inevitabilmente il futuro del club partenopeo.Fissato il rientro a: Deprepara la svolta epocale!Le cose stanno cambiando ed anche in modo molto veloce. Il mondoè passato dal vivere una stagione disastrosa ad un’annata completamente diversa, dove lo Scudetto appare alla portata.