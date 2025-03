Quotidiano.net - Dazi USA: Esportazioni del Mezzogiorno a Rischio per Bassa Diversificazione

Leggi su Quotidiano.net

In Italia l'introduzione deivoluta dall'amministrazione Trump potrebbe penalizzare, in particolare, ledel. A differenza del resto del Paese, infatti, la quasi totalità delle regioni del Sud presenta unadei prodotti venduti nei mercati esteri. Pertanto, se dopo l'acciaio, l'alluminio e i loro derivati gli Usa - e, a catena, altri Paesi del mondo - decidessero di innalzare le barriere commerciali anche ad altri beni, gli effetti negativi per il nostro sistema produttivo potrebbero abbattersi maggiormente nei territori dove la dimensione economica dell'export è fortemente condizionata da pochi settori merceologici. Lo rileva la Cgia che ha analizzato i primi 10 gruppi merceologici sul totale regionale delle vendite all'estero. Dove l'indice diè meno elevato, tanto più l'export regionale è differenziato, risultando così meno sensibile a eventuali sconvolgimenti nel commercio internazionale.