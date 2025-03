Unlimitednews.it - Dazi, Tajani “La guerra commerciale non conviene a nessuno”

PALERMO (ITALPRESS) – “In ambitoil piano d’azione del governo prevede una serie di iniziative nei mercati extraeuropei, per permettere all’Italia di continuare a essere la quarta potenzanel mondo ed evitare danni da eventuali”. A dirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa margine della convention “La riforma della giustizia di Forza Italia”, al teatro Politeama, a Palermo.“Siamo in contatto costante con la Commissione europea, che ha competenza esclusiva sulla trattativa per i– continua-. Si è deciso di attendere due settimane prima di attuare contromisure, mi sembra una scelta prudente che ci permette di trattare: lanon. La saggezza non è debolezza, ma diligenza e attuazione di strumenti per tutelare le nostre imprese che in caso di errori rischiano danni enormi per quanto riguarda le esportazioni: il mercato americano non va abbandonato, ma neanche quello europeo che rappresenta una straordinaria potenzialità per le nostre imprese.