Secoloditalia.it - Dazi, le preoccupazioni di Giorgetti. E Mattarella confida nel “made in Italy” contro la concorrenza sleale

Leggi su Secoloditalia.it

«Nell’epoca dei, degli algoritmi e delle criptovalute la competenza specialistica degli individui e la saggezza della politica saranno decisive». Così ha esordito il ministro dell’Economia Giancarlo, nel corso della cerimonia di giuramento degli allievi ufficiali della Guardia di Finanza a Bergamo. Un monito lucido e solenne, che ha trovato risonanza anche nelle parole del presidente della Repubblica Sergio, intervenuto a sua volta dal Forum della Cultura dell’olio e del vino. Due registri diversi, ma la medesima attenzione: l’uso disinvolto degli strumenti economici come nuove «armi», capaci di destabilizzare l’equilibrio mondiale e colpire al cuore le eccellenze italiane.: “e monete virtuali come armi non convenzionali”«Stiamo assistendo in diretta a quello che Thomas Kuhn definirebbe un “cambiamento di paradigma”.