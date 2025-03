Inter-news.it - David allontana l’Inter: «Ho un campionato dove vorrei giocare»

PREFERENZA – In estate Jonathan David lascerà il Lille a parametro zero. La corsa al centravanti canadese è aperto e molti club hanno chiesto informazioni al suo agente. Il ragazzo piace anche in Italia a Inter e Juventus. Ma nelle ultime ore, David ha rilasciato un'intervista al portale francese Footmercato. Il forte centravanti classe 2000 è stato incalzato sul suo campionato preferito. E lui ha dato la sua preferenza: «La Premier League è molto più veloce e fisica di qualsiasi altro. Ma per quanto mi riguarda, sono cresciuto guardando molto la Liga e, per me, è il mio campionato preferito.