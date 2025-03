Lapresse.it - Danimarca e Finlandia modificano avvisi di viaggio per transgender che vanno in Usa

Leggi su Lapresse.it

Il ministero degli Esteri dellaha modificato i suoidiper gli Stati Uniti per le persone, così come hanno fatto altri Paesi europei come la Germania e lache suggeriscono la possibilità di incontrare difficoltà per entrare negli Usa. Il paese nordico ha scritto sul suo sito web che le personedovrebbero contattare l’ambasciata Usa prima di recarsi negli Stati Uniti.“Quando si richiede un’autorizzazione di(Esta) o un visto per gli Stati Uniti, ci sono due designazioni di genere tra cui scegliere: maschio o femmina”, si legge nell’avviso didel ministero danese, “se nel passaporto è presente la designazione di genere X, o se si è cambiato sesso, si consiglia di contattare l’ambasciata degli Stati Uniti prima delper ricevere indicazioni su come procedere”.