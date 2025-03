Anticipazionitv.it - Dandy Cipriano si sfoga dopo l’addio amaro ad Amici: il toccante messaggio

ha lasciato24 a pochi giorni dal debutto del Serale, previsto per sabato 22 marzo su Canale 5. Una decisione forzata a causa di un problema fisico che gli impedisce di continuare a ballare. A poche ore dalla messa in onda del daytime che ha mostrato la sua uscita, il ballerino è tornato sui social per raccontare le sue emozioni e ringraziare chi lo ha sostenuto.Il ritorno disu InstagramIl ballerino ha ricondiviso i video del daytime in cui ha ricevuto la comunicazione della sua uscita. Ha ringraziato compagni, professori e produzione con un semplice ma potente: “Grazie è riduttivo”. Ha poi postato anche il momento in cui ha visto per la prima volta il palco del Serale, accompagnato dalla frase: “La voglia di stare con voi su quel palco”.L’emozione diil ritiro daPocoha pubblicato un postsul suo profilo: “È andata cosi, quando meno te lo aspetti, stava per iniziare il traguardo più bello che c’era ma purtroppo la porta si è chiusa poco prima di entrarci”.