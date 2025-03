Lanazione.it - “D’Amore e Guerra”: la poesia in scena tra parole e musica

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 22 marzo 2025 – Un’elegia polifonica sulla contemporaneità e sulla rivoluzione, dove la forza delleincontra il tocco lieve di un accompagnamento al pianoforte. È questo il cuore di “”, la lettura scenica dei testi di Domenico Guarino, in programma oggi pomeriggio alle 17.00 nella Sala Ex Leopoldine di Piazza T. Tasso 7. L’ingresso è libero. A dare vita all’evento sono Domenico Guarino, che oltre a firmare i testi si dividerà lacon Pamela Panico, e la pianista Gaia Palesati, pronta a intrecciare armonieli con versi e narrazione. La produzione porta la firma di GuerrillaPoetry, e promette di condurre il pubblico in un viaggio emozionante fra due poli opposti: da una parte la, dall’altra l’amore. Nel mezzo, come recita lo stesso Guarino, ci siamo “noi, con la libertà di scegliere da che parte stare.