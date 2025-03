Agi.it - Dalla Svezia l'app che paga chi denuncia chi parcheggia in zone vietate

Leggi su Agi.it

AGI - Fuori da ogni luogo comune, a leggere la notizia, sorge spontanea la domanda: ma quante autote male, in divieto di sosta, in luoghi non autorizzati, potranno mai esserci nella civilissima a tratti noiosissima? Eppure l'app per stanare automobilisti scorretti è nata proprio nel Paese scandinavo. Eanche. L'equivalente di 4 euro per ogni segnalazione andata a buon fine. Buon fine per la polizia locale, naturalmente. Cattiva sorte per lo scorretto e incauto automobilista che si vedrà geolocalizzare l'auto, fotografare l'infrazione e notificare la sanzione. Scout Park L'app si chiama Scout Park. E in Italia non è disponibile. In Italia, o meglio, in Campania c'è Francesco Borrelli. Il deputato di Avs, è ormai l'incubo di chiunque a Napoli parcheggi in un posto disabili, su un marciapiedi, davanti a un passo carrabile, in area pedonale, in divieto di sosta e in qualunque punto della città.