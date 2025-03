Lopinionista.it - “Dalla Parte degli Animali”, le anticipazioni della puntata di domenica 23 marzo

Leggi su Lopinionista.it

MILANO – Le storie del gattone Mister, trovato in fin di vita, e di Linda e Fox gettate in un sacco dell’immondizia a bordo strada, salve solo grazie all’interventoLega Italiana Difesae Ambiente; Jager, il cane che insieme al suo compagno Andrea ha trovato il corpopovera Giulia Cecchettin e la casa di Al Bano, ricchissima di amore anche grazie ai tantiche la popolano. Sono questi i temi principaliprossimadi “” in onda23alle 10.05 su Rete4: il programma ideato e condotto, con i piccoli Stella e Leo, dall’on. Michela Vittoria Brambilla, che viene riproposto in replicaalle 16.30 su La5 e il martedi? in seconda serata sempre su Rete4.Mister è un grosso gattone bianco che si trascinava, in fin di vita, per le strade di Palermo: un volontario di LEIDAA lo ha recuperato e portato dal veterinario.