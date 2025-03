Ilrestodelcarlino.it - Dal Giappone a Bologna: nuova terapia per l’artrosi

, 22 marzo 2025 – Daale ritorno per portare unaper la cura del. Makoto Taninokuchi Tomassoni, 31 anni, radiologo del Sant’Orsola, è volato nel Paese d’origine del papà e, a Tokyo, ha acquisito la rivoluzionaria tecnica. “Si tratta di unamininvasiva che si può fare a tutte le età – spiega il medico che fa parte dell’Unità operativa di Radiologia addomino-pelvica diagnostica e Interventistica e di Ortopedia e Traumatologia (guidata da Cristina Mosconi) –. Con una piccola punturina in un’arteria andiamo nei vasellini che vanno verso il ginocchio, chiudiamo questi vasellini e il dolore diminuisce perché si riduce l’infiammazione. Si può fare in qualsiasi articolazione ma, al momento, quella in cui questaha maggiore evidenza scientifica è quella al ginocchio”.