Tg24.sky.it - Da Wanda Nara a Anastacia, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Leggi su Tg24.sky.it

Uno spettacolo che ha unito le artidanza epittura, quello portato in scena da Roberto Bolle a Palazzo Barberini a Roma. L’Étoile del Teatro alla Scala , che il 26 marzo compirà 50 anni, ha danzato tra le opere di un famoso pittore, regalando agli appassionati una performance unica nel suo genere. Gli amantimusica, invece, staranno facendo il conto alla rovescia per i prossimi concerti diin Italia. La voce di Left Outside Alone sarà protagonista di quattro concerti a fine marzo. Intanto, un rapper italiano è finito tra gli iscritti nel registro degli indagatiprocura di Tempio Pausania, per una maxi rissa avvenuta in un locale di Porto Cervo, la notte del 18 agosto 2023. Mentre due astronauti sono rientrati sulla Terra dopo essere rimasti bloccati a lungo sulla Stazione Spaziale Internazionale, Esa, l'agenzia spaziale europea, offre 5mila euro per un lavoro davvero insolito.