Donnapop.it - Da star del Grande Fratello a guardia giurata al Colosseo: concorrente cambia vita e trova un lavoro normale, ecco chi è

Leggi su Donnapop.it

Dadella casa più spiata d’Italia adell’esperienza di un’ex gieffina che ha scelto uncomune per la sua!Leggi anche: Eleonora Cecere, ricordate la ragazza di Non è la Rai? Chefa oggi? Ha un marito e dei figli?Siete mai stati perquisiti prima di entrare in un museo a cielo aperto da unadel? È quello che potreste vivere all’ingresso del, a Roma, dove lavora comeuna ex gieffina che hato del tutto. Dopo aver detto addio al mondo patinato delle telecamere, la showgirl ha deciso di rivedere alcune priorità, dedicandosi alla sua famiglia e vivendo un’esistenza professionale più comune.Di chi si tratta?tutta la verità! View this post on InstagramA post shared by Eleonora Cecere (@eleonora.