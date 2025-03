Da Gad Lerner a Ernesto Ruffini la tentazione di un movimento civico contro Meloni | Basta gridare al lupo svegliamoci

Leggi su Open.online

I partiti – leggi il Pd di Elly Schlein – nonno più, o se non altro vanno profondamente «stimolati». Con l’azione dal basso dei cittadini. Guidati, magari, da professionisti e intellettuali d’area. A una settimana dalla riuscita manifestazione per l’Europa di piazza del Popolo a Roma, torna a farsi forte lacivica nell’area progressista. A dare la scossa al popolo di centrosinistra sono questa mattina sono due figure diverse tra loro comeMariae Gad. Che dai rispettivi punti di vista vedono entrambi lo spazio per far nascere qualcosa di nuovo, di più largo, aperto e forte del Pd. Per raccogliere energie e canalizzarle in un progetto in grado di reggere il confronto con l’arsenale politico-culturale di Giorgia, sintetizzato questa settimana nell’«affronto» al Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli edRossi.