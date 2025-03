Oasport.it - Curling femminile, Svizzera e Canada si sfideranno per l’oro: rivincita al cardiopalma

La finale perai Mondiali 2025 disarà tra lae il: sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud) andrà in scena ladell’atto conclusivo di dodici mesi fa, quando furono le nordamericane a imporsi. Le elvetiche andranno a caccia del quinto titolo iridato nelle ultime sei edizioni, mentre la rappresentativa della Foglia d’Acero cercherà il bis consecutivo.Silvana Tirinzoni e compagne hanno sconfitto la Cina per 4-2: le rossocrociate hanno messo a segno due punti nel primo end, poi le asiatiche sono riuscite a infilare addirittura sei mani nulli consecutive prima pareggiare al termine dell’ottavo end (2-2), laè ripassata in vantaggio (3-2) e poi ha strappato il martello chiudendo definitivamente i conti.Il confronto tra ile la Corea del Sud si è invece risolto all’extra-end (6-5), dopo un botta e risposta continuo nel corso di una partita priva di mani strappate e con due nulle tra primo e settimo parziale.