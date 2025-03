Cucunato Lega | Al Torrino e Mezzocammino servono interventi urgenti per la sicurezza

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 22 marzo 2025 – “La situazione nei quartieriè ormai fuori controllo: i furti di pezzi d’auto, di interi veicoli e persino le intrusioni nelle abitazioni si susseguono senza sosta. È inaccettabile che questa zona si sia trasformata in una sorta di mercato per ladri, ricettatori e truffatori” – dichiara Piero, consigliere e capogruppo dellaal IX Municipio Roma Eur.L’allarme dei cittadini si è intensificato dopo gli ultimi episodi avvenuti a, in strade come via Letteri, via Andrea Cascella, via Gianluigi Bonelli, via Giuseppe Lucchetti Rossi e via Aurelio Galleppini. Al, invece, i furti sono stati registrati a Piazza Cina, via della Grande Muraglia e via Città d’Europa, dove in alcuni casi sono state colpite anche abitazioni private.