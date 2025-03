Quotidiano.net - Crox ucciso a 16 anni, la nonna Olga va nelle scuole: “Ora parlo ai giovani”

Pescara, 22 marzo 2025 – Quando ha deciso che il dolore doveva diventare impegno? “Da subito, quando ho visto mio nipote dentro una bara”, rispondeCipriano,di ‘’, Christopher Thomas Luciani, accoltellato a morte a 16da due coetanei nel parco Baden Powell di Pescara, era il 23 giugno dell’anno scorso. Di lui resta nella memoria e nel cuore una foto sbiadita, un volto da bambino. Il 6 marzo il tribunale dei minori dell’Aquila ha condannato gli assassini a 19e 4 mesi e a 16, all’ergastolo del dolore, era già partita per quella che definisce “una missione”, “per la riscoperta dei valori” si chiama l’associazione che ha fondato, incontra gli adolescentie cerca un dialogo, lancia un’ancora per aiutarlifragilità. In qualche modo è diventata unad’Italia.