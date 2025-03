Secoloditalia.it - Crosetto : “Prima di parlare di truppe in Ucraina serve un accordo di pace. L’esercito Ue non serve”

Leggi su Secoloditalia.it

“Dopo solo tre mesi che lo dico in ogni sede, hanno preso atto che l’unica soluzione possibile sia l’Onu o comunque una forza multinazionale”. Lo dice, in una intervista a ‘La Repubblica‘, il ministro della Difesa Guido, relativamente al piano a 4 livelli di interposizione per l’, con inlinea l’Onu.“Inmissione internazionale o dell’Onu”“Addirittura – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – l’ambasciatore cinese all’Onu ha detto che, sostanzialmente, condivide la proposta del governo italiano che Giorgia Meloni sostiene da tempo: una missione internazionale o dell’Onu. Il punto è che non può essere una missione solo ‘occidentale’. Credo, però, che l’Onu possa dare un framework, cioè una copertura, giuridica. Il che non significa missione Onu in senso stretto, ma anche solo sotto ‘l’egida’ dell’Onu.