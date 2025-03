Quifinanza.it - Crisi dell’acqua in Italia tra siccità e specie aliene in aumento

Si è appena chiuso l’inverno eppure inè già emergenza. Allo stesso tempo, i nostri mari sono assediati daanimaliche rischiano di creare parecchi problemi. In occasione della Giornata mondiale, sabato 22 marzo, oggi la riflessione va tutta a questo elemento., le regioni più critiche a marzo 2025Per quanto riguarda la, la situazione più grave si registra in Puglia, alle prese con unaidrica senza precedenti, con gli invasi del Tavoliere dove mancano 100 milioni di metri cubi di acqua rispetto al 2024.Se non pioverà, non ci sarà acqua per irrigare i campi d’estate e potrebbe persino scarseggiare l’acqua potabile. Per quanto riguarda i mari, abbiamo un enorme problema con pesci che si stanno insediando in acque sempre più bollenti.