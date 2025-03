Ilgiorno.it - Cremona, si nasconde dietro sedile nell’auto della ex moglie e la minaccia con un flacone di benzina: “Ti brucio”

, 22 marzo 2025 – I carabinieri hanno arrestato un uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di: è accusato di atti persecutori e sequestro di persona ai danniex. Secondo le indagini, avrebbe vessato la donna da tempo, seguendola endola di morte. Stando a quanto emerso qualche giorno fa, dopo averla seguita per l'ennesima volta, è riuscito ad infilarsi nella macchinaex e lì, accovacciato sulposteriore, l'ha attesa, l'ha afferrata per i capelli, l'ha bloccata eta di morte, mostrandole undindola, 'ti'. Dopo averle impedito di scappare, l'ha costretta a guidare fino a un luogo appartato in provincia di. Qui la donna è riuscita a calmarlo e a convincerlo a gettare lain un fosso e a lasciarla andare.