Ilrestodelcarlino.it - Cosmoprof, il grande ingorgo: “Bus strapieni e pochi taxi. Costretti a venire a piedi”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 22 marzo 2025 – “Davvero avete così tanto traffico a Bologna?”. Il greco Terry Vittas è “impressionato” dalla mole di gente in coda per accedere al padiglione fieristico, dove si tieneWorldwide Bologna e dove ieri è arrivata la premier Meloni in visita. È anche vero che “a parte le lunghe code, il capoluogo bolognese si conferma una città incredibile da visitare. Questi eventi, inoltre, la rendono ancora più bella agli occhi degli altri”. Basta uno sguardo, però, per verificare come il traffico, ieri, fosse totalmente in tilt, tra le vie Stalingrado, Donato Creti e Aldo Moro. La concentrazione di visitatori richiamata dall’evento fieristico, i cantieri della Linea Rossa del tram, sommati al normale traffico cittadino e allo sciopero dei bus proclamato dai sindacati di base ha prodotto la tempesta perfetta, e i problemi si sono moltiplicati.