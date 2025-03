Inter-news.it - Cosmi consiglia Spalletti: «Acerbi non fallisce mai. Darebbe fiducia all’Italia!»

Leggi su Inter-news.it

Sersesi è rivolto al commissario tecnico dell’Italia, Luciano, sottolineando quanto Francescopotrebbe fare bene alla Nazionale azzurra.LA STAGIONE – Francesconon è stato più convocato dal tecnico dell’Italia Luciano, con la motivazione secondo cui la soluzione preferibile è quella di impiegare solo difensori futuribili. Nel frattempo, il calciatore dell’Inter ha dimostrato, nonostante i problemi fisici ricorrenti, di poter rappresentare una figura di sicuro affidamento nel confronto con attaccanti dal peso specifico primario. Basti pensare a come il difensore nerazzurro abbia annullato Erling Haaland, a inizio stagione, e Mateo Retegui, nell’ultimo turno di Serie A vinto dai meneghini contro l’Atalanta per 2-0.elogiato da: un’idea per l’ItaliaLA CONVINZIONE – Il rendimento e le qualità disono state esaltate da Sersea Radio TV Serie A.