Cosa vuol dire kosher concetto chiave dell’ebraismo legato al cibo?

Il termine “” (o “Kasher”) deriva dall’ebraico ??????? e significa “adatto” o “conforme”. Nel contesto alimentare, indica quei cibi che rispettano le regole della kashrut, il complesso insieme di norme alimentari ebraiche stabilite nella Torah e interpretate dalla legge rabbinica. Vediamo i principi fondamentali della kashrut.donna mostra(fonte: Pexels)Separazione tra carne e latticini. Gli alimenti a base di carne (basarì) e quelli contenenti latte (chalavì) non possono essere consumati insieme. Inoltre, devono essere cucinati e serviti con utensili separati. Dopo aver mangiato carne, è necessario attendere un periodo di tempo prima di consumare latticini, che varia secondo le tradizioni.Tipologie di animali consentiti. Sono permessi solo determinati animali terrestri, ovvero quelli che hanno lo zoccolo fesso e ruminano (come mucche, pecore e capre), mentre sono vietati suini e altri animali non conformi.