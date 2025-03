Formiche.net - Cosa racconta il disastro ambientale del rame in Zambia della politica cinese in Africa

Mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lavora su nuove tariffe sul, trasformando il metallo rosso in un ulteriore fronte del confronto commerciale globale, la Cina si trova al centro di una crisi reputazionale in. In, un’enorme fuoriuscita di acido avvenuta lo scorso mese in una miniera gestita da un’aziendaha contaminato il fiume Kafue, la principale via d’acqua del Paese, colpendo dunte l’ambiente e la popolazione e diventando un esempio di sfruttamento post-coloniale che mal si sposa con la narrazione del win-win con cui Pechino ha costruito la sua diffusione globale – dalla Belt and Road Initiative alle varie Global Initiative del leader Xi Jinping.Secondo le stime, oltre 50 milioni di litri di rifiuti acidi si sono riversati nel fiume, causando danni visibili anche molto a valle e minacciando di raggiungere il fiume Zambesi, il quarto più lungo del continente.