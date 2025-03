Cosa funziona molto poco e cosa no nel nuovo Biancaneve live action di Disney

Leggi su Gqitalia.it

, il film diretto da Marc Webb e uscito nelle sale il 20 marzo, è forse ilpiù chiacchierato tra quelli realizzati fino ad ora. E lo è stato prima ancora di arrivare al cinema. Le prime voci in merito hanno iniziato a circolare nel lontano 2016 e la pubblicazione delle immagini rubate dal set nel 2023 – insieme ai rumors circolati – avevano già creato nonscompiglio e malcontento, soprattutto per le scelte di modificare l’aspetto o le caratteristiche peculiari dei protagonisti. Le posizioni opposte delle due attrici principali su Gaza (Rachel Zegler/apertamente schierata pro-Palestina e l’israeliana Gal Godot/Matrigna che ha rilasciato dichiarazioni contrarie a quelle della collega dopo i fatti del 7 ottobre 2023) hanno fatto il resto, portando alla circolazione di tantissime chiacchiere attorno a un’opera in cui le incognite, fino a qualche giorno fa, sembravano superare le certezze.