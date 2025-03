Forlitoday.it - "Cosa fare quando si è vittime o testimoni di un reato": una serata con gli esperti della sicurezza

Leggi su Forlitoday.it

Il comitato Orgogliosi Forlivesi, in collaborazione con il Comitato Centro Storico di Forlì, organizza lunedì 24 marzo, alle ore 20.30 nella Sala Convegno nel palazzo Avis in via GiacomoTorre 7, unadi informazione rivolta ai cittadini con il tema. Saranno presenti.