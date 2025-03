Oasport.it - Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Alcaraz a Miami nel ranking ATP

al secondo turno del Masters1000 didello spagnolo Carlos, per mano del belga David Goffin, ha dei riflessi importanti nella classifica mondiale del tennis maschile. L’iberico, infatti, poteva nutrire ancora delle ambizioni per scavalcare Jannikin vetta alATP.Giova ricordare che l’altoatesino non può giocare a causa della sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol”, frutto dell’accordo tra i suoi legali e la WADA. Pertanto,avrebbe dovuto vincere tutti i tornei a cui è iscritto prima degli Internazionali d’Italia, quando rientrerà Jannik, per pensare di scalzarlo dal trono. Non sarà così proprio per il riscontro nella nottata italiana.Il funambolo di Murcia, quindi, non potrà centrare questo obiettivo e, in considerazione dei quarti di finale raggiunti nel 2024, perderà anche qualnella graduatoria.