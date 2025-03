Liberoquotidiano.it - "Cor***to!". Clementino di sasso: cala il gelo in studio dalla Clerici | Video

Alla fine il poverosi prende pure del "cor****to" da Antonella. Frizzi, lazzi, lacrime e risate nella quinta puntata di The Voice Senior, lo show musicale del venerdì sera di Rai 1 che vede aspiranti cantanti tutti over 60 anni esibirsi per cercare di convincere a girarsi i 4 giudici vip (oltre a, anche Gigi D'Alessio, Arisa e Loredana Bertè). Poi, nel caso abbiano convinto con le loro dote canori, saranno proprio gli arzilli e talentuosi "vecchietti" a scegliere con quale team gareggiare dopo le blind audition. Accanto alla gara vera e propria, però, c'è spazio per tanti siparietti divertenti. Mai come quest'anno, infatti, sono aumentate le interazioni tra i giudici. In particolare, sta prendendo piede il tormentone del"in cerca d'amore". Tutti i protagonisti si stanno adoperando, simpaticamente, per combinargli un matrimonio e il rapper napoletano sta al gioco, presentandosi come "Il salutiere".