Lapresse.it - Corte Costituzionale: sì all’adozione internazionale per i single

Leggi su Lapresse.it

Anche iin Italia possono adottare bambini dall’estero in situazione di abbandono. Lo ha stabilito lacon una sentenza depositata venerdì. I giudici della Consulta hanno dichiarato, infatti, costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge sulle adozioni (numero 184 del 1983, ndr) nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero. Al momento, ciò è consentito soltanto alle coppie sposate da almeno tre anni.Le ragioni della decisione dellaLa, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina in relazione al ricorso intentato da una donna di Firenze nel 2019, ha affermato che l’esclusione deisi pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.