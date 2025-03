Justcalcio.com - Corriere dello Sport – tutte le cifre e i dettagli

2025-03-21 08:37:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:Le idee sono chiare. I primi passi sono stati mossi per arrivare a Empoli, dove è stato bloccato Luca Marianucci, classe 2004, centrale che arriverà a giugno, costerà 9 milioni e firmerà un contratto fino al 2030. Ma il restyling della difesa del Napoli continua: il ds Manna monitora con attenzione Sam Beukema, 26 anni, olandese, da due stagioni pilastro del Bologna, prima con Thiago Motta e ora con Italiano. Un giocatore seguito con interesse e particolarmente apprezzato per le sue qualità, evidenti, e per la crescita mostrata dal suo arrivo in Italia nel 2023, dopo la fine dell’avventura all’Az Alkmaar. Napoli, Beukema è il pilastro del BolognaLeader naturale, completo, pulito negli interventi, con buon senso della posizione, fisico, anticipo, qualità in costruzione e anche impatto europeo dopo l’esperienza maturata quest’anno in Champions League: 8 su 8 tra le migliori del Continente più 28 presenze in Serie A e una in Coppa Italia.