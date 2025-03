Justcalcio.com - Corriere dello Sport – perché l’ex Juve ora è avanti a tutti

2025-03-22 10:50:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS:MILANO – La sosta per le nazionali poteva essere decisiva per il prossimo futuro del Milan. Non lo sarà in maniera letterale, ma un’indicazione chiara la sta fornendo: entro i prossimi quindici giorni, l’amministratore delegato del club Giorgio Furlani sceglierà il nuovo direttoreivo, comunicandolo poi ufficialmente e dando, di conseguenza, inizio al nuovo corso rossonero in vista della prossima stagione. I colloqui, d’altronde, vanno giàda un paio di settimane e presto si dovrà mettere un punto.Milan, la necessità di un direttoreivoDopo l’addio di Frederic Massara, unito a quello di Paolo Maldini, il Milan ha preferito non contare su un direttoreivo comunemente inteso.