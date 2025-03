Velvetgossip.it - Corona svela la telefonata con Fedez e Angelica: il motivo della rimozione del video su YouTube

Leggi su Velvetgossip.it

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip italiano è tornato a far parlare di sé grazie alle provocazioni di Fabrizio, noto personaggio del panorama mediatico. Lo scorso gennaio,aveva pubblicato un episodio del suo programma web “Falsissimo”, intitolato “Il Vero Amore di”, in cui rivelava l’esistenza diMontini, una figura che ha suscitato grande interesse tra i fan e gli appassionati del gossip. La puntata, suddivisa in due parti, ha attirato l’attenzione del pubblico, raggiungendo un incredibile numero di cinque milioni di visualizzazioni.La situazione ha preso una piega inaspettata quandoha deciso di rimuovere il, citando motivi di copyright. Questo provvedimento ha scatenato l’ira di, che ha visto nella decisione dell’algoritmo diun tentativo di censura nei suoi confronti.