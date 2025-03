Lapresse.it - Corea del Sud, in piazza a Seul migliaia di sostenitori e oppositori di Yoon Suk Yeol

Leggi su Lapresse.it

didiSuk, sono scesi inin attesa della sentenza che vede imputato per insurrezione il presidente delladel Sud, attualmente sospeso dall’incarico per aver imposto la legge marziale il 3 dicembre scorso. Non è ancora chiaro quando la Corte annuncerà il verdetto ma i media sudni prevedono che possa essere emesso già la prossima settimana. Per rimuovere formalmentedall’incarico, almeno sei degli otto giudici della Corte costituzionale devono approvare la mozione di impeachment stabilita dai legislatori, in caso contrario, i poteri presidenziali disaranno immediatamente ripristinati.