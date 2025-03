Thesocialpost.it - Coppia morta a Cagliari, la rivelazione dell’autopsia: “Anche lui è morto cadendo”

È stata confermata la dinamica dell’incidente che ha causato la morte di Paolo Durzu, 33 anni di Quartu Sant’Elena, e della sua fidanzata Manola Mascia, 29ennetana. L’autopsia, effettuata dal medico legale Roberto Demontis, ha accertato che entrambi i giovani sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate dalla caduta dalla scogliera di Cala Fighera, sul promontorio della Sella del Diavolo.Autopsia e dinamica della tragediaL’esame autoptico, durato cinque ore, ha evidenziato ferite compatibili con una caduta accidentale. La tragedia si sarebbe consumata tra la sera di martedì e la mattina di mercoledì scorsi, in una zona impervia e interdetta via terra per il rischio di frane. Sia il medico legale sia gli inquirenti propendono per un tragico incidente: i due giovani sarebbero precipitati in mare a causa del cedimento di un costone roccioso particolarmente friabile.