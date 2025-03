Lanazione.it - Coperte termiche dorate sulle porte della Santissima Annunziata

Firenze, 22 marzo 2025 – E' il capodanno di Firenze, il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione, che cade nel cuoreQuaresima, come a volere sottolineare il trionfovita che nascerà e la resurrezione, così vicina, per dissipare le tenebre delle divisioni nel cuore e nel mondo. E la solennità sarà celebrata nel santuario, chiesa giubilare, vicina a quegli Innocenti nei quali veniva data la cittadinanza fiorentina ai bambini soli e abbandonati: un esempio che andrebbe seguito anche per i piccoli che fuggono e non hanno nessuno e che sarà sottolineato anche da un segno preparato, letteralmente, con arte. Dunque preparazione all'Annunciazione anche attraverso tre pellegrinaggi: sabato 22 marzo delle parrocchie salesianeSacra Famiglia e di Torregalli, domenica 23 dal vicariato di Campi, lunedì 24 dal vicariato di Empoli e Montelupo.