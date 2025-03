Juventusnews24.com - Convocati Next Gen per il Foggia: mancano cinque Nazionali e salgono ben tre Primavera! La lista completa

Massimo Brambilla ha definito i convocati per Juventus Next Gen-Foggia, sfida valida per la 33^ giornata del girone C di Serie C. Nella lista non ci sono i Nazionali Comenencia, Turicchia, Puczka, Adzic e Papadopoulos. Salgono dalla Primavera Ripani, Ngana e Biliboc. Ecco l'elenco completo.

SERIE C JUVENTUS NEXT GEN-FOGGIA, I CONVOCATI

1 Garofani
3 Afena-Gyan
5 Macca
8 Ripani
9 Mancini
10 Anghelè
11 Cudrig
15 Savio
16 Amaradio
23 Scaglia F.
24 Citi
25 Scaglia S.
26 Gil Puche
28 Owusu
30 Daffara
33 Perotti
34 Turco
38 Biliboc
40 Villa
41 Ngana
44 Deme
77 Quattrocchi
79 Silva Semedo
99 Pietrelli