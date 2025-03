Modenatoday.it - Controlli della Polizia locale: sequestrati 38 grammi di hashish e identificate 46 persone

Leggi su Modenatoday.it

Non appena hanno visto, da lontano, gli operatori, per altro in abiti civili ma accompagnati dall’Unità cinofila, hanno subito inforcato le biciclette e si sono allontanati in fretta.Nei pressi del luogo in cui i tre erano stati avvistati, il cane antidroga Pit ha però.