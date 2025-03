Juventusnews24.com - Contratto Tudor, accordo tra la Juve e l’allenatore: ecco le condizioni e la durata. Tutti i dettagli

di RedazionentusNews24tra lasul possibile nuovo allenatore bianconeroPotrebbero essere ore decisive per la scelta del nuovo allenatore dellavisto che l’esperienza di Thiago Motta in bianconero sta giungendo al termine. Come riportato da Matteo Moretto, sarebbe pronto unpervalido fino a fine stagione con opzione di rinnovo per un altro anno in caso di qualificazione alla prossima Champions.Ci sarebbe già unconex Lazio pronto a subentrare in caso di esonero di Thiago Motta.Leggi suntusnews24.com