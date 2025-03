Internews24.com - Conte, Palmeri svela il clamoroso retroscena: può lasciare Napoli, ecco i due club in lista

di Redazione, Tancrediun supersull’ex Inter, potrebbeilin questo caso, i duesu di lui.Tancrediunparticolare su Antonionel suo editoriale per Sportitalia. Vediamo un breve passaggio, cosa scrive sull’ex Inter: TANCREDISU ANTONIO– «Antonionon sarebbe più così sicuro di restare alin futuro.cosa scrive il giornalista: “E’ successo l’impensabile, perché in verità la coesione con l’ambiente e con i giocatori è massima, e l’atmosfera della città e dei tifosi attorno è elettrica e trascinante proprio come piace a lui e come vorrebbe sempre. Insomma, Antonioe in una realtà comeci sta proprio bene. Anche se a onor del vero si è sempre trovato alla grande dovunque è stato, da Bari a ovviamente alla Juventus, e al Chelsea e all’Inter, nonché soprattutto in Nazionale, che ama da morire e dove un giorno tornerà e lo sa anche lui.