Tvplay.it - Conte alla Juventus: porta anche due top player, l’annuncio svela tutto

Leggi su Tvplay.it

Lasta vivendo ore concitate, ore in cui in bilico c’è sopratil profilo di Thiago Motta:suha perciò spiazzato tutti.Lasta affrontando una stagione parecchio complicata. Stagione in cui sono stati registrati più bassi che alti e che hatoall’eliminazione sia dChampions League sia dCoppa Italia. Il futuro di Thiago Motta sulla panchina bianconera è perciò più incerto che mai e su di lui incombono profili di altri tecnici che potrebbero prendere il suo posto. A tal proposito, continua ad attirare l’attenzione il profilo di Antoniononostante la sua avventura in corso al Napoli., già sceltidue colpi per l’estate:(Lapresse) – TvPlay.itAntonioha chiusopossibilità di passare, però i rumors in tal senso non si sono di certo spenti.