Secoloditalia.it - Consegna della pizza con aggressione inclusa: fermato il rider pakistano che ha pesantemente molestato una 18enne milanese

L’orribile episodio vissuto come un incubo da unaitaliana e perpetrato da un25enne di origini pakistane risale a dicembre, ma non per questo perde il suo potenziale di orrore e violenza. Anzi, il tempo non ha stemperato il dolore e la rabbia su quanto dovuto subire dalla vittima, semmai quei sentimenti hanno sedimentato nel tempo, accreditandosi come ricordi orribili da cancellare a fatica, con tutta la paura e l’offesa subita che nel tempo li ha (se possibili) acuiti e cementati nell’intimo di una sensibilità violata a forza.Milano,lae tenta di stuprare la cliente, arrestato un raiderLa storia è semplice da riassumere, quanto difficile da digerire: ildi turno per le strade di Milanounae molestala cliente. Oggi, la polizia di Stato di Milano, sotto la direzioneProcuraRepubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un cittadino pachistano di 25 anni, accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane italiana di 18 anni, avvenuta lo scorso dicembre.