Oasport.it - Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2025: orario gara-1 semifinale, programma, streaming

sabato 22 marzo (ore 18.00) si gioca-1 delladei playoff scudetto di. Incomincia l’intenso confronto al meglio delle cinque partite, accede all’atto conclusivo la formazione che vincerà cinque incontri: da una parte la dominatrice della regular season e imbattuta durante l’intera annata agonistica, dall’altra la compagine piemontese che ha trascinato al tie-break la corazzata veneta durante il match di ritorno disputato in Serie A1.Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo hanno regolato Vallefoglia in due incontri e partiranno con tutti i favori del pronostico contro la Igor, che è dovuto ricorrere al tie-break di-3 per riuscire ad avere la meglio nei confronti di Chieri. Le Pantere potranno godere del sostegno del sempre caldo pubblico del PalaVerde di Treviso e hanno potuto usufruire di una settimana piena di riposo, mentre le Zanzare sono scese in campo mercoledì sera per l’ultimo confronto dei quarti di finale.