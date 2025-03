Conducente di autobus aggredito a Calenzano | sindacati chiedono provvedimenti immediati

Leggi su Corrieretoscano.it

– Nuova aggressione a undi un bus sulla linea 2 a. Un passeggero, secondo quanto denunciato da Autolinee Toscane, in stato di agitazione e senza apparente motivo, si sarebbe avvicinato alla cabina di guida per poi prendere il cellulare dele scaraventarlo fuori dal veicolo. L’autista, sceso dal mezzo, è stato a quel puntodall’uomo, che è poi scappato. Sul posto forze dell’ordine e ambulanza con l’uomo che è stato condotto in ospedale per accertamenti.Autolinee Toscane con i suoi legali valuterà le azioni legali, anche per l’ipotesi di interruzione di pubblico servizio: “Alpiena solidarietà di tutta l’azienda per questa spregevole aggressione – commentano Gianni Bechelli e Jean-Luc Laugaa, presidente e ad di Autolinee Toscane – Sono situazioni intollerabili e useremo tutti i nostri strumenti affinché questa aggressione non rimanga impunita”.