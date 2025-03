Firenzetoday.it - Concerto di Rebecca Guerra all'Accademia del Disegno

Leggi su Firenzetoday.it

L’Associazione Amici dei Musei Fiorentini e dei Monumenti Fiorentini presenta questa Domenica 23 Marzo alle ore 10.30 nella sala dell'delle Arti del, in Via Orsanmichele, 4, undella pianista, con un programma di musiche composte per celebri film.