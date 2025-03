Internews24.com - Conceicao Milan, l’ex Inter ad un passo dall’addio: il nome del sostituto è clamoroso

Leggi su Internews24.com

di Redazionegiocatore dell’è ad undalla panchina dei rossoneri, ilche può prendere il suo posto., spuntano novità importanti sul tecnico rossonero. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, in vista della prossima stagione la scuderia meneghina sarebbe alla ricerca di un allenatore possibilmente italiano. Una scelta, a quanto risulta, dettata dalla volontà di chiamare qualcuno che conosca il campionato dopo le ultime due esperienze con Fonseca e con lo stesso.Le opzioni in questo caso non sono moltissime. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, per prendere posto del portoghese (che ricordiamo vantare un passato come giocatore dell’) oltre ad Allegri gli altri tecnici nostrani liberi al momento sono: Mancini (che piace però alla Juventus) e Sarri.